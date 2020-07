LP torna in Italia nel 2021

ROMA, 27 LUG - LP, la cantautrice americana di origini italiane, tornerà in Italia la prossima estate. Dopo aver dovuto cancellare il tour di quest'anno per la pandemia, l'artista ha annunciato le nuove date per il 2021. Il 7 luglio sarà allo Stupinigi Sonic Park di Torino, l'8 luglio in Piazza Castello a Marostica, il 19 luglio alla Cavea Auditorium Parco della Musica a Roma (data aggiunta che segna il suo ritorno nella capitale dopo 3 anni), il 20 luglio al MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata a Firenze. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. (ANSA).