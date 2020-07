Canova, band annuncia lo scioglimento e la fine del progetto

ROMA, 27 LUG - "Ciao amici, sarà per tutti un brutto colpo ma abbiamo deciso di fermare qui i Canova". E' l'inizio del messaggio che la band milanese ha pubblicato sui social per annunciare la fine del progetto a quattro. "È stata una bellissima storia d'amore. Siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così", scrive il gruppo ai fan per spiegare la decisione di sciogliersi, aggiungendo che "un motivo vero e proprio non c'è: ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c'è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite". Come saluto finale, dopo l'estate, avvertono, "uscirà un piccolo vinile speciale con gli ultimi 4 brani pubblicati quest'anno". "Adesso è il momento di lasciare il presente e lanciarsi nel futuro, sappiamo già che continuerete comunque ad amare la nostra musica. Non siate tristi". (ANSA).