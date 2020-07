A Pupi Avati premio Mangiacinema-Creatore di incubi

PARMA, 27 LUG - Pupi Avati tornerà a settembre per la terza volta a Mangiacinema, Festa del cibo d'autore e del cinema goloso, in programma dal 16 al 23 settembre a Salsomaggiore Terme (Parma). Ospite d'onore della serata di chiusura, presenterà 'Il signor Diavolo', che lo ha riportato al cinema lo scorso anno dopo alcuni film per la tv, e il cult 'La casa delle finestre che ridono', del 1976, per il quale è considerato il maestro del gotico padano. Ad Avati sarà assegnato un riconoscimento che nasce proprio per lui, il Premio Mangiacinema-Creatore di Incubi. Il regista fu già uno dei grandi nomi della prima edizione, nel 2014, mentre due anni fa il festival ha avuto come evento speciale 'I 50 anni di cinema dei fratelli Avati', celebrati nel mese esatto in cui ricorreva la data, con la consegna a Pupi ed Antonio Avati del Premio Mangiacinema-Creatori di sogni. Quest'anno l'evento speciale della rassegna riguarderà invece 'Il cinema di Lino Banfi'. (ANSA).