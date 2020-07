Del Toro, set con Blanchett come una sala operatoria

ROMA, 26 LUG - Realizzare un film durante l'emergenza pandemia è come "girare in una grande sala 'operatoria'. Devi essere sterile, avere di tutti le condizioni 'cliniche' ma allo stesso tempo devi far ripartire il carnevale". Così Guillermo del Toro descrive la ripresa della lavorazione del suo nuovo thriler psicologico, Nightmare Alley, che ha per protagonisti Bradley Cooper, Cate Blanchett e Rooney Mara. Il cineasta messicano, plurivincitore di Oscar ne ha parlato nel panel di cui è stato protagonista con Scott Cooper (regista di uno thriller horror più attesi della prossima stagione, Antlers, che Del Toro ha prodotto) a Comic-con@home, la serie di eventi online, tra cinema, fumetti e tv organizzata dalla grande kermesse californiana del Comic-Con, che per il coronavirus ha dovuto annullare l'edizione 'in presenza'. Girare al tempo del Coronavirus "rende tutto diverso, anche il modo in cui organizzi le comparse sul set e come le ingaggi. Normalmente lo fai giornalmente, ora invece vanno ingaggiati per molte settimane, anche se magari molti giorni non hanno scene". Lo si fa "per evitare che vadano a girare, nelle loro pause di lavorazione, altri film e poi debbano stare in quarantena prima di poter tornare sul tuo set. Devono essere 'monogami' con il progetto". Ci sono dozzine "di pagine di precauzioni da considerare. Penso che tutto questo durerà mesi e che la lavorazione comunque sarà interessante. Per me fare film consiste nell'estrarre bellezza delle avversità". Basato sul romanzo del 1946 di William Lindsay Gresham, Nightmare Alley ha per protagonista Stan ( Cooper), truffatore che fa squadra con una psichiatra (Blanchett) per convincere le persone ad affidargli i propri soldi. (ANSA).