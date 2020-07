Da Carol Alt lacrime per Senna

(di Francesco Gallo) ROMA, 25 LUG - Quando, a fine incontro, gli si chiede di Ayrton Senna si alza di botto pronta alle lacrime e dice con voce rotta: "È l'uomo che ha cambiato la mia vita". Carol Alt è fatta cosi, una donna di grandi passioni, le stesse forse che la rendono così giovane a sessanta anni. Nata a Flushing Point, quartiere di Queens di New York il primo dicembre 1960, è cosi bella che viene subito notata, quando era studentessa di Giurisprudenza dell'Hofstra University, da un impresario di moda che la recluta come modella. Al Filming Italy Sardegna Festival di Tiziana Rocca, dove riceverà stasera a Forte Village il Filming Italy Actress Award, ha mostrato soprattutto una cosa che dietro il suo aspetto di donna algida si nasconde tutt'altro, vero fuoco. E per far capire meglio da dove viene e come la pensa dice: "Non capisco tutta questa intolleranza, uomini contro le donne, bianchi contro neri. Ma che senso ha tutto questo? Mio padre faceva il pompiere e salvava indifferentemente tutti, bianchi, neri, uomini, donne, animali. Questo è l'esempio che ho avuto da bambina". (ANSA).