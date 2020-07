Nina Zilli, un mini tour per riaccendere la musica

MILANO, 25 LUG - S'intitola 'Mini Zilli Tour' la serie di concerti che dal 26 luglio riporterà sul palco Nina Zilli. Quattro date dal vivo tra la fine del mese di luglio e quello di agosto che serviranno alla cantante per riaccendere la propria musica anche dal vivo, dopo il ritorno sulle scene discografiche dello scorso giugno con il singolo Schiacciacuore. Il tour prenderà il via dall'Arena del Mare di Salerno, per muovere poi verso la provincia de L'Aquila (al Festival di Mezza Estate di Tagliacozzo il 2/8 e al Rivi Sound Festival di Rivisondoli il 17/8). La chiusura sarà invece a Lignano Sabbiadoro, all'Arena Alpe Adria, il 26/8. "In un momento come questo è importante esserci - ha detto Nina Zilli - e sarà bello tornare a cantare in libertà". (ANSA).