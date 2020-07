Blockbuster rinviati per Covid, da Mulan a Top Gun

ROMA, 24 LUG - La decisione era ritenuta praticamente inevitabile, fra gli operatori Usa, ed è arrivata: come la Warner ha fatto con Tenet, l'atteso blockbuster distopico di Christopher Nolan, il cui debutto in sala previsto ad agosto, a causa del Covid-19, è stato di nuovo rimandato ed ancora non riprogrammato, la Disney, 'toglie' dalle uscite estive Mulan (era in arrivo nelle sale statunitensi a il 21 agosto), il remake live action firmato da Niki Caro, del film animato realizzato nel 1998. Anche in questo caso, l'uscita è stata rimandata "a data da destinarsi". D'altronde, visti i numeri ancora alti di contagi negli Usa, ricorda Variety, la stragrande maggioranza dei cinema resta chiusa, come i due principali mercati nel Nord America, New York, e Los Angeles. In ugual modo la Disney 'sospende' l'uscita del nuovo film corale di Wes Anderson, The French Dispatch, il cui debutto in sala era previsto il 16 ottobre. Fra gli altri, l dramma storico di Ridley Scott The last duel, con Adam Driver, Matt Damon e Ben Affleck, lascia la data d'uscita natalizia del 25 dicembre 2020, per arrivare il 15 ottobre 2021. La casa Madre di Topolino, nelle sue riprogrammazioni, guarda anche molto più avanti: saltano ognuno di un anno, i debutti dei tre nuovi film della saga di Star Wars, che arriveranno rispettivamente, nei mesi di dicembre del 2023, 2025 e 2027 e dei quattro sequel della saga epico/fantascientifica di James Cameron: Avatar 2 sarà in sala il 16 dicembre 2022, Avatar 3 il 20 dicembre 2024, Avatar 4 il 18 dicembre 2026 e Avatar 5 il 22 dicembre 2028. Tra gli altri, la Paramount ha deciso di spostare il debutto di A Quiet Place (Un posto tranquillo) 2, sequel del thriller horror rivelazione di John Krasinski, con Emily Blunt, dal 6 settembre 2020 al 23 aprile 2021. Ci vorranno sei mesi in più ( dal 23 dicembre 2020, si va al 2 luglio 2021) per scoprire la nuova avventura del pilotaTom Cruise in "Top Gun: Maverick, seguito del film cult del 1986. La Sony 'occupa' lo slot natalizio lasciato libero da Avatar 2, facendo slittare l'uscita di Spider-man 3 con Tom Holland dal 5 novembre 2021 al 17 dicembre. (ANSA).