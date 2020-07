Demi Moore conduce un podcast erotico, 'Dirty Diana'

NEW YORK, 23 LUG - Il desiderio secondo le donne. E' il nuovo progetto di Demi Moore che la vede alla conduzione di un podcast erotico, 'Dirty Diana'. Il podcast va in onda ogni lunedì: si discute di sesso e di fantasie sessuali delle donne principalmente, ma anche di come rivitalizzare una relazione. Gli episodi sono diretti e scritti da Shana Feste e sono ispirati al suo stesso matrimonio con il produttore Brian Kavanaugh-Jones. In Dirty Diana la Moore ha il ruolo di una dirigente d'azienda alle prese con una relazione senza sesso e la sua vita parallela come voce di un sito che presenta registrazioni di donne (reali) che descrivono le loro fantasie sessuali. (ANSA).