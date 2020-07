Venezia: Don't Look Now apre Classici fuori Mostra

VENEZIA, 23 LUG - Un capolavoro del cinema horror girato e ambientato a Venezia, 'Don't Look Now' (A Venezia... un dicembre rosso shocking, 1973), del regista britannico Nicolas Roeg, aprirà il 24 luglio a Venezia l'annunciata rassegna di film classici restaurati della Biennale, intitolata "Classici fuori Mostra". La rassegna si terrà fino al 30 agosto, ogni venerdì e sabato sera nella nuova Arena Giardini della Biennale. 'Don't Look Now' sarà presentato da un grande estimatore del film, il regista italiano candidato all'Oscar Luca Guadagnino, e dall'artista veneziano Giovanni Soccol, che fu art director con Roeg per tutta l'ambientazione del film a Venezia. Protagonisti del film Donald Sutherland e Julie Christie, una coppia di coniugi che soggiornano a Venezia dove l'uomo deve restaurare la chiesa di San Nicolò dei Mendicoli. Ma gravi pericoli incombono su di loro. (ANSA).