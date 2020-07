S: Cecilia: Pappano e Beethoven, gran finale con la Nona

ROMA, 23 LUG - Gran finale con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta da Antonio Pappano, venerdì 24 luglio alle 21, nella Cavea dell'Auditorium per l'ultimo appuntamento del Festival dedicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all'integrale dei capolavori sinfonici del genio di Bonn per i 250 anni dalla sua nascita. L'esecuzione della maestosa ''Corale'', oltre all'Orchestra e al Coro dell'Accademia, guidato da Piero Monti, vedrà protagonista un cast prevalentemente italiano con Maria Agresta soprano, Sara Mingardo contralto, Saimir Pirgu tenore e Vito Priante basso. La prossima settimana l'Orchestra sarà a Genova (27 luglio) per il concerto che si terrà ai piedi del nuovo Ponte, Torre del Lago (28 luglio) e Caserta (30 luglio), mentre il Coro proseguirà con i concerti in Cavea (29 e 31 luglio). L'ultimo appuntamento della stagione estiva (6 agosto) vedrà nuovamente sul palco all'aperto le due compagini ceciliane dirette da Carlo Rizzari per un finale di stagione dedicato a Mozart. Capolavoro rivoluzionario nella storia della musica, la Sinfonia n. 9 è sintesi di tutto ciò che fino ad allora era stato sperimentato e acquisito nel genere sinfonico, un'opera grandiosa, nella quale Beethoven fa confluire diversi generi musicali (vocale e sinfonico) ed elementi eterogenei che compongono un organismo musicale ricco di invenzioni timbriche e continui impulsi dinamici che imprimono all'opera un'energia ineguagliabile. L'idea di un progetto che mettesse in musica l'Ode alla Gioia di Schiller era nella mente del compositore già in anni giovanili - quando frequentando la facoltà di filosofia all'Università di Bonn Beethoven venne in contatto con l'opera del poeta tedesco - ma si concretizzò solo tra il 1822 e il 1824, con il completamento della sinfonia con l'inserimento dell'Ode di Schiller affidata a voci soliste e coro nel finale della Nona. Il messaggio ideologico presente in tutta l'opera di Beethoven invita a superare gli egoismi individuali in una fratellanza di tutti gli uomini. (ANSA).