Ciak per La Stanza, film di Stefano Lodovichi

ROMA, 23 LUG - Partono il 23 luglio le riprese de La Stanza, il nuovo film scritto e diretto da Stefano Lodovichi (Il Processo, Il cacciatore, In fondo al bosco). Prodotto da Lucky Red, il film vede protagonisti Guido Caprino, Camilla Filippi e la partecipazione straordinaria di Edoardo Pesce. Le riprese si svolgeranno a Roma. E' un thriller psicologico che va a scandagliare l'animo e i segreti di tre personaggi: Giulio (Guido Caprino) , Stella (Camilla Filippi) e Sandro (Edoardo Pesce). Nel film, ambientato tra le mura di una casa che sembra non lasciare scampo, tra i vari tentativi di fuga i tre protagonisti saranno costretti ad affrontare un segreto sconvolgente, destinato a cambiare per sempre le loro vite. La mattina in cui Stella decide di togliersi la vita, alla sua porta bussa uno sconosciuto che sembra conoscerla fin troppo bene. Quando poi in casa arriva anche Sandro, l'uomo che ha spezzato il cuore di Stella, una situazione già complicata si trasforma rapidamente in caos: Giulio, lo sconosciuto, sembra intenzionato a portare alla luce tutti i segreti della casa. Chi è Giulio? Cosa nascondono Stella e Sandro? Una storia tesa e affilata come una lama in cui la posta in gioco non potrebbe essere più alta. (ANSA).