Musica torna in piazza Duomo,Filarmonica Scala il 13/9

MILANO, 23 LUG - La musica dal vivo torna in piazza Duomo a Milano. E' fissato per il 13 settembre il concerto della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly, slittato da giugno per l'emergenza Covid. Si tratta di un regalo alla città e all'Italia tutta che verrà trasmesso in diretta Rai5, Arte Tv in Europa e poi distribuito da Raicom in una ventina di altri Paesi. Non ci potrà essere il consueto pubblico di ventimila o più spettatori in piazza, ma duemila persone che potranno gratuitamente prenotare uno dei posti a sedere. Il palco sarà simbolicamente sistemato sul sagrato del Duomo. Ad esibirsi con la Filarmonica a ranghi completi sarà il violinista di fama mondiale Maxim Vengerov. La Filarmonica riprenderà poi l'attività, in teatro e anche all'estero. Il 30 agosto si esibirà a Lubiana diretta da Fabio Luisi e il pianista Alessandro Taverna e dal 4 ottobre al 29 novembre offrirà al pubblico una serie di sei concerti (doppi, per rimediare le limitazioni di pubblico al Piermarini) in teatro per 'recuperare' la parte di stagione saltata per l'emergenza Coronavirus con in cartellone alcuni eventi insoliti ed adatti alle norme di distanziamento, come ad esempio il direttore d'orchestra Myung Whun Chung in veste di pianista che eseguirà il Triplo concerto di Beethoven con Enrico Dindo al violoncello e Sergey Kachatryan al violino, e dirige la Sinfonia n. 7 (11 ottobre). Apertura il 4 ottobre con Chailly a dirigere la Filarmonica con Aria di Respighi, la Serenata per fiati op. 44 di Dvorák, Apollon Musagète di Stravinskij. (ANSA).