5 Corti d'autore per raccontare a estero ltalia che riparte

ROMA, 22 LUG - "Raccontare un Paese che riparte e si ripropone al mondo dopo la pandemia. Il cinema è da sempre uno strumento straordinario di promozione dell'Italia nel mondo. Lasciamo una sfida, e ci rivolgiamo ai tantissimi talenti italiani, chiedendogli come farebbero conoscere i nostri territori e le nostre specificità all'estero". E' l'obiettivo, spiega in conferenza stampa via web, Marina Sereni, Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) con delega alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, alla base della call di Corti d'autore, promossa dal Maeci in collaborazione con Anica. A partire dal 2021 i cortometraggi saranno diffusi online sui canali della Farnesina e accompagneranno tutte le attività, online e in presenza, di promozione dell'Italia svolta all'estero dal Ministero attraverso la rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura della Farnesina. "Accompagneranno una nuova narrazione sull'Italia" aggiunge la viceministra. "E' un progetto a cui lavoriamo con grande impegno e passione da marzo - spiega Francesco Rutelli presidente dell'Anica - . in questo momento terribile per il settore, questo è un piccolo raggio di luce che speriamo dia buoni risultati". Il progetto (finanziato dal decreto Cura Italia) con l'egida della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, prevede l'ideazione e la realizzazione di cinque cortometraggi, originali e inediti, firmati da autori noti a livello nazionale e internazionale (che possono anche fare da guide a team composti da cineasti giovani e emergenti), della durata massima di 3 minuti. Cinque le macro-aree artistiche che si possono raccontare: design, architettura, moda; editoria, lingua italiana (con riguardo anche al settimo centenario della scomparsa di Dante Alighieri); cinema e audiovisivo; spettacolo dal vivo; arte e patrimonio.. A selezionare le proposte di corto, che dovranno arrivare entro il 4 settembre, ci sarà una giuria composta da Maria Pia Ammirati, Piera Detassis, Monica Maggioni, Ludovica Rampoldi e Gabriele Salvatores. (ANSA).