Sinfonia Del Destino per nuovo Ponte

GENOVA, 21 LUG - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la ascolterà già questa sera nel koilon dell'Auditorium Parco Della Musica di Roma eseguita anche in questo caso dall'Orchestra di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano. Ma quella che sarà eseguita qui a Genova il 27 luglio, sotto il nuovo Ponte di Genova, sarà una 'Quinta' di Beethoven diversa. Ugualmente straordinaria, ma diversa. Quella sera ci saranno il Presidente Mattarella e il premier Conte, alcuni ministri, il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti. Non ci saranno i parenti delle vittime. Ma ci saranno i mille uomini e donne che quel ponte l'hanno costruito, giorno dopo giorno, in un tempo incredibilmente breve, con lo spettro del Covid-19 sempre presente. I loro nomi saranno incisi su una lastra di metallo affissa a una delle pile del ponte. Come i nomi delle 43 vittime. Per questo quel concerto non sarà una festa né una commemorazione, ma un tributo di cui rimarrà per tanto e tanto tempo ancora una straordinaria eco. (ANSA).