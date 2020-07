Musica senza frontiere, ad Acireale omaggio a Ezio Bosso

ROMA, 19 LUG - Ricordare Ezio Bosso, il pianista compositore e direttore d'orchestra morto nel maggio scorso, in quello che il maestro definiva ''il mio giardino segreto'', luogo in cui lontano dai riflettori riusciva a sviluppare la sua visione musicale e il rapporto tra il suono, le note e le tecniche audio per coinvolgere il pubblico. Villa Pennisi, il magnifico edificio con parco di Acireale, torna con questa pagina particolare a proporsi da 2 al 13 agosto come kermesse che coniuga grande musica, architettura, design, eco-sostenibilità. L'omaggio a Ezio Bosso, quasi ospite fisso negli anni scorsi, caratterizza la settima edizione dell'appuntamento estivo che anche quest'anno per dodici giorni avrà star e ospiti di spicco, dalla pianista Beatrice Rana al clarinettista Alessandro Carbonare, al giovane violinista Andrea Obiso. Classica e non solo a Villa Pennisi in Musica 2020, dunque, con il meglio della musica cameristica, una Summer School per musicisti, designer e architetti, e masterclass di musica disponibili sia in presenza e in remoto. Il Festival dal 2 al 7 agosto presenta concerti in diversi luoghi di Acireale, da Piazza del Duomo alla Cattedrale, alla Basilica di San Sebastiano alla Chiesa di Santa Maria La Scala. Nei giardini di Villa Pennisi si comincia l' 8 agosto con il Carbonare Clarinet Trio. Il 9 sarà di scena Obiso con il Sestetto Stradivari. Il 10 musica francese con l'oboe di Fabien Thouand, L'11 la star del pianoforte Beatrice Rana, con Obiso e il pianista Massimo Spada, proporrà brani di Szymanowsky e Stravinskij. Il 12, Dedicato a Ezio, con i musicisti di Villa Pennisi nelle composizioni più amate del maestro. Chiusura il 13 agosto con il Sestetto Stradivari nella Sinfonia n. 6 "Pastorale" di Beethoven. (ANSA).