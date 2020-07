Giffoni, una graphic novel per i 50 anni del festival

NAPOLI, 20 LUG - Una graphic novel per celebrare i cinquant'anni del Giffoni Film Festival: Feltrinelli Comics, in collaborazione con Comicon, annuncia in libreria ad agosto 'Un sogno chiamato Giffoni', sceneggiata da Tito Faraci (curatore editoriale di Feltrinelli Comics, sceneggiatore, di Topolino, Tex, Diabolik, Dylan Dog) e disegnata dal talento di Walter "Wallie" Petrone (Croce sul cuore, Sporchi e subito). Edo è uno straordinario ragazzo come tanti, che ha due amici altrettanto normali e straordinari: Marta e Jaco. Con loro ha vissuto giornate bellissime, nella giuria del Giffoni Film Festival, insieme ad altri ragazzi provenienti da tutto il mondo. In quell'atmosfera internazionale e piena di stimoli la sua passione per il cinema è cresciuta al punto che ora Edo vuole diventare regista. Il suo film sarà una nuova versione di Romeo e Giulietta, con qualche "trascurabile" libertà nella trama e un cast di attori d'eccezione: i suoi amici. Qualcuno ha provato a spiegargli che quel sogno è destinato a rimanere tale, perché per regolamento un film come il suo non potrebbe entrare nella selezione ufficiale. Ma ormai il giovane cineasta si è lanciato in questa piccola, grande avventura che, come ogni avventura che si rispetti, riserverà non pochi colpi di scena. (ANSA).