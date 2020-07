Rinviati a 2021 concerti Alberto Urso, le nuove date

ROMA, 20 LUG - A causa dei recenti avvenimenti e delle disposizioni governative, sono state rinviate al 2021 le date di Alberto Urso. Queste le nuove date: 10 maggio 2021 - Teatro degli Arcimboldi - MILANO (recupero del 12 maggio e successivamente del 2 ottobre) 18 maggio 2021 - Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica - ROMA (recupero del 18 maggio e successivamente del 27 settembre) 24 luglio 2021 - Teatro Antico - TAORMINA (recupero del 24 luglio) Tutte le informazioni per gli acquirenti del concerto di Roma, che si svolgerà nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica (e non più nella Sala Santa Cecilia come inizialmente previsto) verranno comunicate giovedì 30 luglio. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.friendsandpartners.it/elenco-concerti-spettacoli-ann ullati-o-rinviati/ Ulteriori info: www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it Radio Subasio è radio ufficiale del tour. (ANSA).