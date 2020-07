Alice nella città, accordo con Venezia e spunta 'arena' sul lago

ROMA, 20 LUG - Un'arena estiva 'galleggiante' sul laghetto romano dell'Eur (dal 24 agosto al 24 settembre) per 150 persone a proiezione che proporrà rassegne e molte anteprime fra le quali il gioiello di animazione in stop motion Mr Link di Chris Butler, vincitore del Golden Globe come miglior film animato e candidato agli Oscar 2020. E' il nuovo capitolo anticipatorio di Alice nella città, che torna come sezione autonoma e parallela per il cinema rivolto alle giovani generazioni (ma non solo) alla Festa del Cinema di Roma (15-25 ottobre). Fra le novità di quest'anno c'è l'accordo di 'Alice' con la Mostra del cinema di Venezia, per una nuova sezione, Sintonie, che proporrà durante la Festa 5 film con al centro il tema dell'infanzia e dell'adolescenza che debutteranno al Lido. "E'una collaborazione che potrebbe durare - dice Fabia Bettini,direttrice di Alice nella Città con Gianluca Giannelli -. Abbiamo riscontrato che abbiamo una sensibilità molto simile. Ci piacerebbe che questi film arrivassero anche nelle scuole". Intanto in pieno dialogo con la Festa si prepara il nuovo programma, che nel rispetto delle norme anticovid "ci porterà a continuare ad avere come base l'auditorium, anche se senza tensostruttura e ad arrivare maggiormente con le proiezioni nelle sale della capitale". Svelato anche il primo titolo del concorso (che Alice avrà anche se con meno film): è Gagarine di Fanny Liatard, urban fantasy ambientato in banlieue che Thierry Fremaux ha voluto nella selezione virtuale di Cannes. (ANSA).