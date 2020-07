Dafoe, Gilliam, Sorrentino a Ventotene Film Festival

ROMA, 20 LUG - Willem Dafoe, Terry Gilliam, Paolo Sorrentino, Paola Cortellesi, Emanuela Rossi, Pernille Fischer Christensen e Teona Strugar Mitrevska: sono solo alcuni degli ospiti della 25/a edizione del Ventotene Film festival, ideato a diretto da Loredana Commonara, che torna dopo due anni di assenza dal 24 luglio al 2 agosto, nell'isola pontina con competizioni internazionali, anteprime, presentazioni e premiazioni, all'interno di un'edizione che sposa i valori della sostenibilità ambientale. Il festival ospita nuovamente il concorso internazionale #Open Frontiers#: una selezione di documentari provenienti da tutto il mondo. Si rinnova, inoltre, l'appuntamento con #Open Frontiers Young#, il concorso dedicato ai cortometraggi interamente realizzati da studenti italiani (dall'ideazione al soggetto, dalla recitazione alla produzione). "Perché ricominciare proprio quest'anno, dopo essere rimasti fermi per due edizioni? - è la provocazione di Commonara -. Perché sappiamo che il cinema è arte e cultura, supporto fondamentale in una situazione come quella che stiamo vivendo. Perciò siamo pronti a garantire la massima sicurezza e attenzione al rispetto delle norme a chi ci verrà a trovare, agli spettatori delle tante proiezioni che siamo riusciti comunque a programmare: titoli italiani e internazionali, documentari, concorso, programma per bambini". In relazione all'emergenza sanitaria tutti gli ospiti e tutti i premiati saranno in collegamento in esclusiva per l'evento. Il Ventotene Film Festival viene realizzato grazie al contributo del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, della Regione Lazio e del Comune di Ventotene, sotto l'Alto Patronato del Parlamento Europeo. (ANSA).