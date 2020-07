Paola Iezzi, esce l'Ep Mon Amour

ROMA, 19 LUG - A distanza di due settimane dal singolo "Mon Amour", Paola iezzi pubblica L'EP (in uscita il 20 luglio) contenente, oltre al brano ufficiale nella sua versione radio (prodotta da Stefano Riva), anche la versione acustica in cui la voce di Paola, che reinterpreta il brano in questa nuova chiave, è arricchita dalla presenza delle percussioni di Dario Tanghetti, delle chitarre di Andrea Montalbano e della fisarmonica di Sandro Verde. L'Ep prosegue con la versione spagnola dal titolo "Mon Amour (Un corazón azul)" e chiude con due energici remix super dance, firmati il primo dalla coppia Atrim & Frankie Mancuso e il secondo dalla coppia Manuela Doriani e Marco Pieraccini che hanno già collaborato in diverse occasioni con l'artista su precedenti produzioni. (ANSA).