Chiude Ischia Global, Massimo Boldi 'King of Comedy'

ISOLA DISCHIA, 19 LUG - Da Ischia Global, per ripartire con ottimismo nel segno del cinema italiano. Lo annuncia Massimo Boldi ritirando il premio 'King of Comedy' nel corso dell'evento finale della 18esima edizione del Film&Music festival. ''Dedico il premio al mio compagno e amico Christian De Sica. Inizieremo a fine mese a girare il nostro film, credo saremo la prima produzione italiana che parte dopo la tragedia che ci ha investito. E' un premio importante e una dedica doverosa, con Christian abbiamo realizzato tanti film di successo al cinema e speriamo di farne altri per il futuro''. Hanno festeggiato Boldi anche l'ambasciatrice del Global Trudie Styler, il truccatore premio Oscar Alessandro Bortolazzi e Paolo Ruffini, che ha ritirato il premio intitolato a Carlo Vanzina. ''Per me è come un Oscar. Vanzina è stato un grande autore del cinema italiano''. Il Global Festival ha reso omaggio a Federico Fellini ed Ennio Morricone, con performance del flautista Andrea Griminelli, e a Renato Carosone. Oltre 70 le proiezioni. (ANSA).