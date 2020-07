Murale ricorda Luciano De Crescenzo nei Quartieri spagnoli di Napoli

NAPOLI - Il volto sorridente e compiaciuto di Luciano De Crescenzo da oggi osserva i vicoli dei Quartieri spagnoli di Napoli. In vico Tre Regine è stata svelata l'installazione su pannelli che precede la realizzazione di un murale dedicato a De Crescenzo. Una cerimonia che si è svolta a esattamente un anno dalla scomparsa dell’eclettico filosofo che per tutti a Napoli è «O Professore». L’installazione raffigura il volto sorridente di De Crescenzo che osserva divertito un gruppo di ragazzi che tenta di recuperare un pallone perso.

Il progetto artistico intitolato «O pallone mmiez è machine» (Il pallone tra le automobili) è di Michele Quercia e Francesca Avolio e nasce dalla sinergia con Paola, figlia dello scrittore, e Renato Ricci, l’amico storico di De Crescenzo, fondatore del primo fan club dedicato al Professore, con il coinvolgimento degli alunni della scuola «Aosta-Scura». L’iniziativa è stata promossa dall’associazione 'Quartieri Spagnoli 1536' ed è organizzata in collaborazione con il «Tavolo Interassessoriale per la Creatività Urbana del Comune di Napoli» e con la II Municipalità.

«E' una bella testimonianza a cui ne seguiranno altre - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - e, superando alcune difficoltà, abbiamo deciso di procedere rapidamente anche con l'intestazione a Luciano De Crescenzo della strada di Napoli a lui più cara. E’ giusto che sia così perché è una persona che è nel cuore di Napoli e dei napoletani, che non è più nella vita terrena ma restano la sua filosofia, il suo pensiero, la sua umanità e il suo amore per Napolì. Allo svelamento hanno partecipato diversi amici del mondo dello spettacolo di De Crescenzo e in rappresentanza della famiglia, il nipote, Michelangelo Porzio De Crescenzo.

«Sono molto felice e ringrazio tutti - ha detto - molti ragazzi mi hanno detto che grazie a mio nonno hanno imparato a leggere e a scrivere». Il proposito di omaggiare in qualche modo De Crescenzo è venuto in mente a Raffaele Esposito, presidente dell’associazione 'Quartieri Spagnoli 1536' nel giorno dei funerali del Professore. «Sono sempre stato un grande appassionato del Professore - ha spiegato Esposito - e quando andai al suo funerale mi ripromisi di realizzare qui ai Quartieri un’opera in suo onore che avesse un doppio significato: omaggiare De Crescenzo e ispirare le persone che passano da qui a migliorarsi culturalmente perché noi napoletani siamo un popolo che ha fatto la cultura e da un po' di tempo ce ne siamo dimenticati». La cerimonia è stata seguita con partecipazione dalla gente dei Quartieri ed ha visto la partecipazione dell’assessore comunale, Luigi Felaco, e del presidente della II Municipalità, Francesco Chirico.