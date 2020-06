Amadeus, spero che Sanremo primo bis sia ritorno a normalità

ROMA - «Nella prossima edizione la musica sarà protagonista e Sanremo acquisirà ancora più importanza. Ci auguriamo che si torni verso la normalità, che questo Sanremo "primo bis", come mi piace definirlo, sancisca un ritorno alla normalità esattamente come l'abbiamo lasciata a febbraio 2020». Lo ha detto Amadeus nella sua Ora di musica nella maratona di 45 ore di Radio Italia in corso e a cui partecipano tante star della musica italiana.

Amadeus ha definito la radio di solomusicaitaliana «un fantastico specchio di Sanremo». «Nel momento in cui è partita la sigla di Sanremo è stato il mio riposo: non avevo tensione, è stata una sorta di liberazione, potevo mostrare al pubblico quello per cui ho lavorato per mesi. Lì inizia il divertimento, i giorni di Sanremo non erano stressanti, tutt'altro!», ha detto lasciandosi andare ai ricordi.