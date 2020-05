RinoGaetanoDay2020, edizione speciale con diretta streaming

ROMA, 30 MAG - Edizione speciale il 2 giugno della #RinoGaetanoDay2020, con contenuti speciali sulla pagina facebook della Rino Gaetano Band e una diretta streaming dalle ore 18, trasmessa on air da Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5, con il patrocinio di Roma Capitale Municipio III. Per l'emergenza sanitaria è stata rinviata al 2021 la ormai tradizionale manifestazione Rino Gaetano Day, arrivata alla decima edizione e organizzata dall'Associazione culturale italiana Rino Gaetano. A 39 anni dalla scomparsa del cantautore, il 2 giugno saranno pubblicati contenuti speciali e tutta la giornata sarà accompagnata da tributi, immagini speciali e filmati di repertorio. L'evento, organizzato dalla famiglia Gaetano, vedrà la partecipazione dell'attrice Gaia Messerklinger e della voce dei Têtes de bois, Andrea Satta. Inoltre sposa l'impegno della Croce Rossa Italiana, a cui sono destinate le donazioni realizzate con #italianallstars4life, il progetto che ha coinvolto oltre 50 artisti italiani in una versione corale del brano "Ma il cielo è sempre più blu", al quale ha partecipato il nipote di Rino, Alessandro Gaetano. Rino Gaetano Band è la tribute band ufficiale di Rino Gaetano, fondata nel 1999 dalla sorella, Anna Gaetano, e in cui suona il nipote Alessandro. Nei vent'anni di attività, la band ha calcato i palchi di tutta la penisola diffondendo la memoria musicale storica di Rino Gaetano, condividendo momenti indimenticabili con i tantissimi fan che lo amano e ascoltano, ma soprattutto con quanti non lo conoscono ancora e ora propone un viaggio multimediale per omaggiare la breve ma intensa carriera artistica di un personaggio ormai entrato nel mito. (ANSA).