Noa e allievi conservatorio per Sostieni Brescia

MILANO, 29 MAG - Noa e gli allievi del corso di pop music del conservatorio Luca Marenzio si sono uniti a sostegno della campagna Sostieni Brescia, lanciata dal Comune, nel video di 'Smile', dalla colonna sonora del film 'Tempi moderni' di Charlie Chaplin. Le notizie e le immagini dell'emergenza sanitaria provenienti dall'Italia nelle scorse settimane avevano profondamente colpito Noa, che già ad aprile aveva realizzato un concerto virtuale per raccogliere fondi a favore dell'ospedale di Bergamo. Il suo sguardo si è poi posato su Brescia e, per iniziativa del Comune, la cantante ha subito accolto l'idea di mettersi a disposizione per un progetto artistico originale che potesse promuovere e incentivare il fondo d'emergenza SOStieni Brescia. La clip è visibile da oggi sui canali social del Comune e del Conservatorio. (ANSA).