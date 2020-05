Matteo Bocelli apripista per "Disney Goes Classical"

ROMA, 29 MAG - Disney sceglie Matteo Bocelli per il lancio mondiale di "Disney Goes Classical", un album che racchiude le colonne sonore dei film Disney Pictures, rilette in una veste nuova e in uscita il 2 ottobre. A fare da apripista a tutto il progetto internazionale è il giovane Bocelli, impegnato in studio con le registrazioni del suo debutto discografico previsto a fine anno con l'etichetta americana Capitol Records (in Italia su Sugar), che dona insieme alla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra l'interpretazione di "Can You Feel the Love Tonight" (tratto da "Il Re Leone"), già disponibile come primo singolo dell'album. Il brano, scritto da Elton John e Tim Rice per il film cult degli anni '90, ha vinto l'Oscar per la migliore canzone originale nel 1994 ed è stato anche inserito nel remake live-action del 2019. Non è la prima volta che Matteo collabora con la Disney. Quest'ultima infatti aveva scelto il brano "Fall on Me", in duetto con Andrea Bocelli, per i titoli di coda de "Lo schiaccianoci e i quattro regni", il cui video ha superato i 70 milioni di views su YouTube e 40 milioni su Spotify. Nell'album "Disney Goes Classical" compare anche il soprano americano, quattro volte vincitore del Grammy, Renée Fleming con "When You Wish Upon a Star" di "Pinocchio". Altre esibizioni speciali sono quelle del violinista Lindsey Stirling e del famoso chitarrista classico giapponese Kaori Muraji che trasportano letteralmente l'ascoltatore in un altro mondo. (ANSA).