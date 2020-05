Musica: da Bologna 4 giorni di live, sull'app MyMusic

BOLOGNA, 28 MAG - Per quattro giorni, dal 31 maggio al 3 giugno, piazza Cavour a Bologna e altre piazze sparse in varie parti del mondo risuoneranno contemporaneamente delle performance live, in diretta sull'app MyMusic e sui canali social associati (Instagram, Facebook, YouTube e TikTok), di dj e artisti di fama nazionale e internazionale, nonché in diretta streaming radio e Tv. Il progetto nasce da un'idea dei bolognesi Davide Dari e Lorenzo Lodi, creatori di innumerevoli progetti della nightlife bolognese. All'iniziativa hanno aderito finora, tra gli altri, Gianni Morandi, i Ridillo, Montefiori Cocktail e i dj Claudio Coccoluto e Ricky Montanari. In un momento storico in cui l'umanità è stata sconvolta da una delle crisi più gravi dal Dopoguerra che ha costretto ad uno stop proprio gli eventi live, MyMusic si prospetta come la detentrice di una nuova tipologia di app, che abbraccerà ogni forma di live performance. L'intento è di collegare tutto il mondo, per creare un momento di riunione collettiva attraverso la musica. La volontà alla base del progetto è quella di dare risalto anche ad artisti minori o sconosciuti, che con un semplice click potranno accedere ad un palcoscenico internazionale. Il ricavato da streaming e le donazioni andranno a favore di International Commitee of the Red Cross Icrc (Croce Rossa Internazionale) e dell'Associazione Piazza Grande onlus. (ANSA).