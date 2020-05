Live-diretta Radio Rai finalisti Musicultura 6-7/6

RECANATI, 28 MAG - Musicultura e Radio 1 rai riaccendono la musica dal vivo: il 6 e il 7 giugno doppia diretta (dalle 21.05) di Radio 1 Rai da Recanati con i 16 finalisti della 31/a edizione del festival. L'occasione è la presentazione ufficiale dei 16 artisti finalisti. La Città di Recanati e l'Aula Magna del Palazzo Comunale offrono lo scenario ideale per questa simbolica ripartenza. I giovani artisti in concorso riassaporeranno il gusto delle loro canzoni suonate e cantate dal vivo. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, a Recanati il pubblico non potrà essere presente in sala, ma tutti avranno modo di seguire l'intensa due giorni attraverso la diretta radiofonica Radio 1 Rai e lo streaming video su Facebook. Radio1 Rai affida il racconto dell'evento a John Vignola, Duccio Pasqua, Marcella Sullo. "Lavoriamo - dice il direttore artistico Ezio Nannipieri - affinché a fine agosto, per l'atto finale di Musicultura 2020, all'Arena Sferisterio possa ristabilirsi anche un'altra fondamentale connessione, quella che unisce il palco col pubblico". (ANSA).