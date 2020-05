Ecco la nuova hit di Bob Sinclar nata in quarantena

ROMA, 27 MAG - Bob Sinclar, il deejay e produttore francese, dopo i recenti successi di Electrico Romantico con Robbie Williams, e di I believe, ha prodotto un nuovo brano, I'm on my way, cantato da Omi, che sarà trasmesso alla radio dal 29 maggio. Durante il lockdown, dal suo studio per 55 giorni di fila, Sinclar ha fatto ballare oltre 100 milioni di persone nel mondo con i suoi dj set in diretta Facebook. E nel nuovo brano, composto durante questo particolare periodo, Sinclar cambia registro rispetto alle sue ultime produzioni. In I'm on my way ci sono i colori dell'Africa. Le sonorità e i ritmi si sposano con la voce del giamaicano Omi e il brano è un inno alla forza dell'unione, della solidarietà e positività, per aiutarci l'un l'altro a superare i momenti difficili. "Il mio nuovo singolo, scritto in collaborazione con l'artista giamaicano Omi - racconta Sinclar - è un potente inno. In questi 55 giorni di lockdown ho trovato grande ispirazione e ho cercato di unire la gente con la musica, di farla sentire più vicina. La Giamaica ha un posto speciale nel mio cuore, le mie hit Love Generation e World hold on erano cantate da due artisti giamaicani, Gary Pine e Steve Edwards. Quando ho incontrato Omi, mentre ero in tour un paio di mesi addietro, ho subito capito che sarebbe successo qualcosa tra noi. Lui emana delle vibrazioni particolari. Ha scritto un formidabile testo spirituale che sembra come una preghiera al mondo. I miei ritmi afro sono il mio feeling per l'estate". I'm on my way sarà pubblicato da Time Records. (ANSA).