Su RaiPlay Bar Giuseppe, una storia di accoglienza

ROMA, 26 MAG - Dopo il lancio di 'Magari' della Elkann, arriva giovedì 28 maggio su RaiPlay 'Bar Giuseppe', film scritto e diretto da Giulio Base, che racconta in forma allegorica la 'storia delle storie': quella di Giuseppe e Maria. Così non a caso quando a Giuseppe (Ivano Marescotti), barista e gestore di una pompa di benzina, chiedono chi sceglierebbe come aiuto per il suo lavoro ora che è rimasto vedovo, risponde soltanto: "Prenderei tutti". E se si considera che hanno bussato alla sua porta per il lavoro tutti extracomunitari, si capisce bene lo spirito di quest'uomo settantenne che, tra l'altro, fa il falegname come hobby. La prescelta sarà la 17enne Bikira (Virginia Diop), sbarcata da poco dall'Africa, che viene appunto assunta come cameriera nel bar. Ma i due, nonostante la differenza di età, si innamorano creando grosso scandalo nel paese e suscitando l'ostilità dei due figli maschi di Giuseppe. Il film, girato a Bitonto e già presentato nella sezione Riflessi della 14/a Festa del Cinema di Roma, nasce dal libro del Cardinale Gianfranco Ravasi dal titolo 'Giuseppe' : "Lì - spiega il regista - ho scoperto molte cose di questo personaggio per certi versi sconosciuto. Mi incuriosiva quest'uomo molto anziano con il bambinello che nessuno ha mai troppo approfondito. Se ne parla nove volte nei Vangeli - aggiunge Base - ma nessuno lo ha mai sentito parlare. E il silenzio è sicuramente importante in quest'uomo. Avevo anche pensato di farlo muto nel film, ma poi mi è sembrato troppo". (ANSA).