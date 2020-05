Ponte Genova: 27 luglio concerto diretto da Pappano

ROMA, 23 MAG - Le note immortali della Quinta di Beethoven per celebrare il nuovo ponte di Genova: il concerto straordinario dell' Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano in programma il 27 luglio è l' omaggio alla Liguria e all' Italia deciso da Webuild (Salini Impregilo ) e Fincantieri, le due società che stanno completando l' opera a tempo di record. L' evento, trasmesso in diretta in prima serata su Rai 3, proporrà la celebre sinfonia del genio di Bonn, di cui le quest' anno ricorrono i 250 anni dalla nascita. Il concerto, programmato inizialmente per il 24 maggio, era stato rinviato a causa dell' emergenza Coronavirus e soltanto nelle prossime settimane, date le restrizioni sanitarie in materia di spettacoli, si saprà se sarà aperto al pubblico. ''Nato da una tragedia non solo territoriale ma collettiva - è detto in una nota - il Ponte è diventato simbolo di riscatto di una Italia, che mette in campo le migliori aziende e i migliori tecnici ed ingegneri e ricostruisce il ponte vincendo la sfida contro il tempo, contro le avverse condizioni meteorologiche, contro le difficoltà tecniche e contro una pandemia mai conosciuta a livello globale''. Si tratta di un successo - è stato sottolineato - ''ottenuto grazie alla volontà di raggiungere un obiettivo comune con le istituzioni nazionali e territoriali, e a un grande lavoro di squadra, che ha permesso di far lavorare in sicurezza per un anno mille persone e contemporaneamente restituire al territorio una infrastruttura fondamentale in tempi mai visti prima''. La Quinta di Beethoven, con l' incipit più noto della storia della musica, sarà preceduta dall' omaggio che le società costruttrici insieme con il Maestro Pappano e all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia vogliono rendere alle 43 vittime del Ponte Morandi, con l'Adagio dal Quartetto per archi op. 11 del compositore statunitense Samuel Barber, noto al grande pubblico anche per il suo utilizzo nel film Platoon di Oliver Stone. Il brano, scritto nel 1936, fu eseguito per la prima volta a New York nel 1938 dall'Orchestra sinfonica della NBC diretta da Arturo Toscanini. (ANSA).