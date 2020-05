Ravenna Festival riporta la musica dal vivo con Muti

RAVENNA, 22 MAG - L'Italia della musica riparte da Ravenna Festival, che si apre domenica 21 giugno con il concerto diretto da Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone, all'aperto. L'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa Feola si uniranno a Muti per il primo concerto con pubblico in Italia dopo il lungo silenzio imposto dalle misure per contenere l'epidemia; un appuntamento di grande portata simbolica - la cui ufficialità sarà sottolineata anche dalla presenza del ministro Dario Franceschini e dalla copertura tv Rai - nel giorno in cui ricorre la festa della musica. La 31/a edizione di Ravenna Festival, ricreata ad hoc per un contesto senza precedenti, continuerà fino al 30 luglio con circa 40 appuntamenti alla Rocca, con norme di distanziamento sociale per la massima sicurezza degli artisti, del personale e dei 250 spettatori: per questi ultimi obbligatorie mascherine e un sistema di ingresso a turni. Il calendario dettagliato e le modalità di accesso agli eventi saranno annunciati nei prossimi giorni. (ANSA).