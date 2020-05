Suspiria on TV, il nuovo singolo di Milano 84

ROMA, 21 MAG - Nuova release per Milano 84, il progetto musicale italopop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini - autori, musicisti e producer - che lanciano "Suspiria on Tv", primo singolo della nuova collaborazione tra l'etichetta romana Lost Generation Records e Milano 84. Una canzone in italiano, elegante e sentimentale ma da ballare, con la partecipazione speciale di Eleonora Cardellini, voce, e Gianluca Divirgilio, chitarre. Lyric video e Art sono di Fabio Di Ranno e Ferdinando D'Urbano. Con il progetto Milano 84 Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini sviluppano un concept che nasce dal desiderio di manipolare il pop degli anni 80, che ancora continua tanto a influenzarci, per portarlo in quello di oggi e vedere l'effetto che fa. Il tutto giocando soprattutto con alcune iconicità trasversali di quegli anni, italiane e non, per farle proprie, avvicinandole al gusto contemporaneo. Musica, design, fumetto, arte, tv e cinema, le influenze sono tante dalla disco all'euro-synth pop, Battiato, Alexander Robotnick, Krisma, Gazebo, i Duran Duran e Madonna. Ma anche Elio Fiorucci, le moto Caballero e i ciclomotori Piaggio, i brand di moda paninara. E poi la tv catodica e quello che c'era dentro, da Heather Parisi a Mister Fantasy e Dario Argento, Sotto il vestito niente o Il tempo delle mele. "Suspiria on TV" sarà anche una delle canzoni presenti nel disco attualmente in lavorazione, il primo di Milano 84. Composto da brani in italiano e in inglese, conterrà brani inediti e la cover di una cult song come "Lola" dei Krisma. (ANSA).