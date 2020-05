ROMA, 20 MAG - Daniele Silvestri e Rancore di nuovo insieme, dopo il festival di Sanremo dello scorso anno con il brano Argentovivo e dopo la partecipazione del rapper all'ultimo tour del cantautore romano. Venerdì 22 maggio arriva in radio e sulle piattaforme digitali "Il mio nemico invisibile" (Sony/Columbia), un featuring che fonde uno dei brani memorabili di Silvestri ("Il mio nemico") con le rime taglienti di "Non esistono" e "Invisibili" del rapper 'ermetico' (nati entrambi dalla collaborazione con Dj Myke). "Condividere il palco con Tarek (Rancore) per tutto l'ultimo tour non poteva non produrre frutti succosi e inattesi - racconta Silvestri, che ha prodotto e mixato il brano con Daniele Tortora -. Uno di questi in particolare ci è sembrato andare aldilà dei confini del concerto. Meritava di prendere ufficialmente vita. Così, dall'incrocio di un mio pezzo e un paio di testi di Tarek, entrambi rivisti anche sotto la lente di questo periodo pandemico, nasce Il mio nemico invisibile". (ANSA).