Adele vicina di casa di Harry e Meghan a Los Angeles

NEW YORK, 18 MAG - Adele è vicina di casa a Los Angeles del principe Harry e di Meghan Markle. Lo scrive il New York Post. Secondo il tabloid Usa, la popstar, 32 anni, vive a pochi minuti di distanza dalla villa a Beverly Hills dove di recente si è trasferita la coppia. "Adele adora questa zona - ha detto una fonte - e ha persino raccomandato per Archie la scuola dove va il figlio Angelo. Ha consigliato loro anche dei posti dove andare senza essere disturbati dai fan". Sempre secondo indiscrezioni sembra che i tre vadano molto d'accordo tra di loro, anche se nel 2011 Adele rivelò di avere una cotta per Harry. "Sarei una vera duchessa! - disse all'epoca - Mi piacerebbe uscire una sera con lui, sembra una persona divertente". (ANSA).