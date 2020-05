Premio Abbiati a Petrenko, direttore dell'anno

ROMA, 18 MAG - Kirill Petrenko ha ottenuto il premio Abbiati come miglior direttore dell' anno per i concerti con l'Orchestra e il Coro di Santa Cecilia e con l'Orchestra della Rai di Torino. Lo ha deciso l' Associazione Nazionale dei Critici Musicali italiani. A Roma, il direttore principale dei Berliner Philharmoniker ha diretto la Sinfonia n. 9 di Beethoven il 4, 5 e 6 aprile 2019 con un cast di voci formato da Hanna-Elisabeth Müller (soprano), Okka von Damerau (contralto), Benjamin Bruns (tenore) e Hanno Müller-Brachmann (basso). Prima dello scorso anno - è detto in una nota dell'Accademia Nazionale - Kirill Petrenko aveva già diretto i complessi ceciliani nel novembre 2010 nella Sinfonia di Salmi di Stravinskij e nella Sinfonia n. 7 "Leningrado" di Šostakovič mentre nel 2013 il direttore russo si era cimentato in un memorabile Oro del Reno in occasione del bicentenario della nascita di Richard Wagner. Kirill Petrenko, nato a Omsk in Siberia, è direttore Principale dei Berliner Philharmoniker dalla stagione 2019/2020. Ha collaborato con la Wiener Volksoper, il Meininger Theater e la Komische Oper Berlin; è stato nominato direttore musicale della Bayerische Staatsoper per il periodo 2013-2020 ed è stato direttore ospite dei Teatri dell' Opera e delle principali Orchestre Sinfoniche di tutto il mondo. La rivista Opernwelt lo ha nominato "direttore dell'anno" per ben quattro volte. Per l'etichetta dei Berliner Philharmoniker ha da poco inciso la Sinfonia n. 6 di Čajkovskij. (ANSA).