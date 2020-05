Fase2: Milo, sciopero fame per gli artisti, Conte ci riceva

ROMA, 18 MAG - "Faccio un annuncio: da domattina comincio lo sciopero della fame, per difendere tanta gente disperata, che ha fame. Vogliamo che il governo riceva una delegazione di noi artisti e lavoratori autonomi". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Sandra Milo, che oggi è intervenuta nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro per lanciare il suo accorato appello. "Voglio ringraziare Conte ed il Governo - ha proseguito Sandra Milo - per quanto fatto durante per arginare questa pandemia, ma ora necessario che salvino gli artisti dalla fame. Io sono la responsabile nazionale di un movimento politico e culturale di artisti di autonomi e partite Iva - ha detto l'attrice - e voglio chiedere a Conte se riceve una nostra delegazione per fargli delle proposte in difesa di tutti gli artisti e degli autonomi". Infine, all'attrice viene ricordato che dal 15 di giugno riapriranno anche cinema e teatri: "Si, perché c'è una tale disperazione in giro, anche se non se ne parla". (ANSA).