Riapre Graceland, la casa di Elvis a Memphis

NEW YORK, 18 MAG - Graceland, la casa di Elvis Presley a Memphis, riaprira' i battenti al pubblico il 21 maggio ammettendo il 25 per cento della capacita' di pubblico rispetto a prima dell'emergenza Coronavirus. "Gli ospiti avranno l'oportunita' unica di camminare sulle orme di Elvis come mai prima d'ora", si legge in un comunicato della casa-museo in Tennessee che si autodefinisce "la dimora piu' conosciuta in America dopo la Casa Bianca". (ANSA).