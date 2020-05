Morto Ezio Bosso, minuto silenzio Consiglio comunale Torino

TORINO, 18 MAG - Un minuto di silenzio per ricordare Ezio Bosso, il compositore, musicista e direttore d'orchestra scomparso la scorsa settimana. A tributarglielo, in apertura della seduta odierna in videoconferenza, il Consiglio comunale di Torino, città in cui il maestro è nato il 13 settembre del 1971. "I suoi familiari, la nostra città, la nostra nazione e il mondo perdono un grande uomo e un grande artista", ha sottolineato il presidente della Sala Rossa Francesco Sicari. Durante il minuto di silenzio in modalità telematica, sulla pagina dello streeming del Consiglio è stata trasmessa un'immagine in bianco e nero del maestro. (ANSA).