Weekend cinema da Parasite a Joker riapre home video

ROMA, 13 MAG - E' la settimana dell'effettiva riapertura dell'offerta in home video che propone titoli fin qui molto attesi. Sulla scia del grande successo dell'opera omnia di "Harry Potter" e della Trilogia di "Batman" firmata da Christopher Nolan, eccone alcuni: JOKER di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Leone d'oro a Venezia, protagonista all'Oscar con il premio per il miglior protagonista è certamente uno dei titoli che segnano l'annata. Staccandosi dai modelli illustri (Burton e Nolan), sviluppando con un viaggio all'indietro nel tempo psicologia e follia di uno dei grandi nemici del Super eroe, Phillips guarda piuttosto al cinema degli anni '70 e dà voce a uno di quei retietti della società che covano una rabbia terribilmente d'attualità nella società globale. PINOCCHIO di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi, ai David di Donatello ha fatto man bassa di premi nelle categorie tecniche che sono in effetti di livello assoluto. Garrone rilegge Collodi con grande fedeltà al modello e fa sua l'idea che si tratti di una favola cupa. Benigni dà al suo Geppetto una statura umana da grande protagonista, il piccolo Federico Ielapi si trasforma in burattino con grande naturalezza, un coro di grandi caratteristi (tra cui eccelle Massimo Ceccherini a sorpresa anche co-sceneggiatore) restituiscono umanità alla sontuosa fiaba visionaria. PARASITE di Bong Joon ho con Hye-jin Jang è davvero il film-sorpresa dell'anno specie per chi non è familiare al miglior cinema coreano. Commedia all'italiana con finale alla Tarantino, ha sbaragliato tutti da Cannes (Palma d'oro) agli Oscar (ben 4) e nelle sale si è fatto valere anche per merito della coraggiosa distribuzione italiana Academy Two. Escono anche FROZEN 2: IL SEGRETO DI ARENDELLE di Jennifer Lee e Chris Buck. RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME di Celine Sciamma con Adèle Haenel, Noémie Merlant, Valeria Golino, Luàna Bajrami. E STAR WARS: L'ASCESA DI SKYWALKER di J.J. Abrams terzo e ultimo capitolo della nuova trilogia della saga e conclusione della parabola di Luke Skywalker chiamato a guardare in faccia il suo destino e a battersi contro il padre, Lord Vator, il suo "doppio" maligno. (ANSA).