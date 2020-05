Musica, otto nuovi sound da non perdere

ROMA, 13 MAG - Che c'è di nuovo da ascoltare? Ecco otto risposte alla più spontanea delle domande. Solo alcuni esempi del sound dei primi decenni del 21mo secolo. MAC DeMARCO (Live Full Concert 2019) Una presenza obbligata, dal momento che il musicista canadese di origine italiane, è uno dei divi assoluti della nuova scena indie. Un cultore del pop dall'aria perennemente sgangherata, che ha un sound così personale da aver inventato una definizione per il suo stile: "jizz-jazz". JUNGLE (LIVE IN LA CIGALE PARIS) - Un collettivo fondato da due soul maniacs londinesi, Tom Mc Farland e Josh Lloyd Watson, due amici d'infanzia che sembrano i figli della Cool Generation British anni '90 e dell'Acid Jazz e che puntano su una musica che combina elettronica e strumenti tradizionali. SPOON -(@Brooklyn Steel) Sono il progetto di Britt Daniel e Jim Eno e hanno una storia che parte dagli anni '90 e che oggi li ha consegnato lo status di cult band dell'indie. Un fenomeno che negli States ha un impatto costante, basta pensare al successo dell'album "Ga Ga Ga Ga Ga". LIAM HAYES - Americano, si è fatto conoscere con il nome d'arte Plush. Un apostolo del pop più complesso e raffinato che nasce dai Beatles e si diffonde attraverso gente come Todd Rundgren, Andy Patridge (Xtc), Paddy McAloon (Prefab Sprout), Jimmy Webb. TREVOR SOMETHING - Un artista americano che nasconde la sua vera identità dietro questo nome d'arte e che è nel decennio scorso è stato alla testa del revival synthwave. TAME IMPALA (LIVE AT COACHELLA 2019 )- I Tame Impala in realtà sono il progetto di Kevin Parker, una star alternativa, coccolatissimo da gente come Lady Gaga o Kanye West, ormai considerato come uno dei riferimenti assoluti del sound rock pop indie. CHICANO BATMAN (LIVE AT DAYTROTTER) Quattro ragazzi di Los Angeles che già dal nome geniale denunciano le loro origini. Una delle band migliori degli ultimi anni nel combinare influenze latine, rock e funk, ma senza dimenticare grandi maestri come Caetano Veloso e il Tropicalismo o Curtis Mayfield. E TANK AND THE BANGAS - Una band nuovissima, una delle novità più piacevoli della Black Music. Quest'anno hanno avuto una nomination al Grammy per la categoria New Artist. (ANSA).