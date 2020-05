Unhinged con Russell Crowe primo film sale Usa

NEW YORK, 13 MAG - "Unhinged" con Russell Crowe potrebbe essere il primo film a debuttare nelle sale americane dopo la serrata a causa del Coronavirus: il thriller psicologico su una donna coinvolta in un episodio terrificante di "road rage" quando suona il clacson all'automobilista sbagliato, dovrebbe uscire il prossimo primo luglio, battendo di un paio di settimane l'attesissimo "Tenet" di Christopher Nolan che ha una data di programmazione il 17 dello stesso mese. Il film, diretto da Derrick Borte, e' il primo prodotto da Soltice Studios, una nuova casa di produzione indipendente che conta Mark Gill di "Olympus has Fallen" tra i fondatori. Avrebbe dovuto uscire ai primi di settembre, ma e' stato anticipato per non "venire ucciso" dalla concorrenza di "A Quiet Place Part II", che a sua volta avrebbe dovuto debuttare in marzo ma e' stato rinviato di sei mesi per via del coronavirus. La decisione di puntare su luglio rappresenta una mossa coraggiosa ma piena di rischi da parte di Solstice. Non e' affatto chiaro l'andamento della pandemia anche se in alcuni stati si stanno muovendo passi verso una parziale riapertura e in Texas alcune sale hanno cominciato ad accogliere spettatori. Gill, che e' presidente e amministratore delegato di Solstice, ha spiegato di esser stato convinto dopo che molti esercenti e John Fithian, capo della National Association of Theatre Owners, gli hanno presentato piani di riapertura che includono scaglionamenti della programmazione e misure di disinfezione a sicurezza degli spettatori. Secondo un sondaggio interno di Solstice condotto su mille spettatori, l'80 per cento sarebbe felici di tornare al cinema a luglio, mentre la valutazione degli esercenti e' meno ottimista. Non e' chiaro se "Tenet" manterra' la data originale di programmazione: la Warner che lo produce, dovrebbe prendere una decisione nei prossimi giorni, mentre la Disney continua a tenere "Mulan" in calendario per il 24 luglio. (ANSA).