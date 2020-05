Kraftwerk, rinviate al 2021 le date italiane del tour 3D

ROMA, 13 MAG - A causa dello stato di emergenza e delle restrizioni imposte per il coronavirus, i Kraftwerk rimandano ad aprile del prossimo anno le date italiane del tour 3D, previste a maggio. Queste le nuove date in cui i pionieri della musica elettronica si esibiranno dal vivo con il loro show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa: 6 aprile Parma (recupero della data del 21 maggio), 7 e 8 aprile Milano (recupero dei concerti del 25 e 26 maggio), 10 aprile Padova (recupero dello show del 23 maggio). I biglietti acquistati restano validi per le nuove date. (ANSA).