S. Cecilia: concerti online, Pappano e Argerich a New York

ROMA, 13 MAG - Antonio Pappano e la pianista argentina Martha Argerich insieme alla Carnegie Hall di New York: la riproposizione, venerdì 15 maggio alle 20:30, dello storico concerto dell'ottobre 2017 che segnò il ritorno dell'Orchestra di Santa Cecilia negli Usa dopo 48 anni è l'appuntamento online di rilievo in programma questa settimana sul sito dell'Accademia Nazionale e sui suoi canali social. Lo spettacolo - in replica fino a domenica 17 maggio grazie a Medici Tv - fu un momento particolare per lo stesso Pappano, al debutto sul podio della mitica sala da concerto della Grande Mela. La scelta del maestro è un omaggio alla musica italiana con la Sinfonia dell'Aida di Verdi e Pini e Fontane di Roma, i poemi sinfonici con cui Ottorino Respighi celebrò la bellezza della città Eterna. Il concerto è arricchito dalla presenza di Martha Argerich che, dopo nove anni, tornò alla Carnegie per cimentarsi nel Terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Prokof'ev. Per gli appuntamenti in diretta streaming, giovedì 14 maggio alle 17 Antonio Pappano dalla sua casa di Londra racconta in inglese Aida, il capolavoro di Verdi inciso per Warner Classics nel 2015 con Orchestra e Coro dell'Accademia e un cast stellare con Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ekaterina Semenchuk e Ludovic Tezier. Il calendario di concerti online prevede giovedì 14 maggio alle 19.30 Leonidas Kavakos, sul podio dell'Orchestra dell'Accademia per dirigere la Sinfonia n. 5 di Beethoven. (ANSA).