Bocelli-sanitari, "Con te partirò"

MACERATA, 12 MAG - Versione inedita di "Con te partirò" cantata dal maestro Andrea Bocelli insieme al team della sua Fondazione e alle comunità di Camerino, Macerata, Muccia e Macerata, colpite dal sisma del 2016. Nella corale, registrata in video conferenza, appaiono anche dottori e altri sanitari, ma anche studenti, famiglie che vivono nelle casette Sae e sindaci. Realtà e persone che la Fondazione Bocelli "cerca ogni giorno di supportare in particolare ora con il progetto dedicato alla Fase 2 dell'emergenza". "La vita è il nostro comune meraviglioso concerto. - ha detto Bocelli - E ognuno di noi, è vero, può cantare la sua nota, fare la sua parte, per comporre una unica bellissima melodia affinché il viaggio di questo tempo sia più leggero". Il video è stato realizzato per la raccolta fondi che Abf sta portando avanti per sostenere la sanità maceratese. Bocelli e il suo team stanno realizzando la nuova Accademia della musica di Camerino dopo aver costruito altre due scuole. Per donare tramite sms o telefonata è disponibili il numero 45516. (ANSA).