Hacker Usa ruba dati di Madonna, De Niro e Lady Gaga

NEW YORK, 12 MAG - Hacker in azione contro uno studio legali che ha come clienti diverse celebrità. I pirati informatici hanno lanciato un attacco cyber contro Grubman Shire Meiselas & Sacks, che ha tra i suoi clienti Madonna, Robert De Niro, Lady Gaga, Drake e sostengono di essere in possesso di oltre 750 giga di dati tra contatti personali e contratti. Uno screenshot da loro diffuso mostra quello che presumibilmente è un contratto di Madonna per il suo tour mondiale 2019-2020. Ora chiedono un riscatto. Lo studio legale ha confermato l'attacco al suo sistema e ha anche specificato di aver contattato tutti i suoi clienti oltre a collaborare con le autorità. Precedentemente, gli stessi hacker conosciuti come REvil o Sodinokibi avevano attaccato l'agenzia di cambio di valuta estera Travelex. (ANSA).