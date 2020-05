Rita Pavone, il 15 maggio esce doppio vinile raRità!

ROMA, 12 MAG - Il 15 maggio esce l'album "raRità!" (BMG) di Rita Pavone, su vinile bianco in edizione limitata. Un doppio vinile con 27 brani (dall'omonimo CD), la hit sanremese "Niente (Resilienza 74)", firmata dal figlio Giorgio Merk, e tre bonus track. All'interno di "raRità!" la scalata alle vette delle classifiche di Francia, Germania, Spagna, Inghilterra, Olanda, Sud America, Brasile e Stati Uniti, con canzoni e produzioni di autori come Lloyd Webber e Tim Rice, la coppia dei musical Jesus Christ Superstar ed Evita; Norman Newell, il suo brano "More" ha visto centinaia di incisioni di grandissimi artisti; Doc Pomus, autore di "Suspicions Minds" e di "W Las Vegas" per Elvis Presley; arrangiatori come Sammy Lowe, che ha lavorato alla hit di James Brown "It's a Man's, Man's, Man's World". Ad arricchire il progetto, le bonus track: "Bonjour la France" (La suggestione), uno dei brani scritti per Rita da Claudio Baglioni, che in Francia arrivò nel marzo 1972 in cima alle classifiche con più di 800mila copie vendute. Successo che aprirà alla cantante le porte dell'Olympia di Parigi per un mese di concerti; "Una voce", tratto del film "Timanfaya" e scritto da Stelvio Cipriani, per anni pianista personale della cantante; "Before You Go" (Fortissimo), la versione della canzone di Lina Wertmuller e Bruno Canfora, realizzata per il mercato americano. "Questa è solo la punta dell'iceberg della mia discografia mondiale - dichiara l'artista -. Ce ne sono di pietre preziose ancora da mettere in vetrina...". (ANSA).