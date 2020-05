Mahmood Massimo Pericolo in Moonlight Popolare

ROMA, 11 MAG - Mahmood, come molti altri artisti, ha utilizzato il periodo di tempo sospeso imposto dalle circostanze per lavorare sulla sua musica e su nuove canzoni. Dopo Eternantena, uscita il mese scorso raccontando proprio questa "quarantena eterna", torna con una nuova canzone dal titolo Moonlight popolare, in collaborazione con il rapper Massimo Pericolo. Moonlight popolare, in uscita il 15 maggio, racconta la sensazione di osservare la luna dalla finestra di un quartiere popolare, con tutte le speranze e i sogni che ne derivano. Le sonorità sono quelle che ormai in tutto il mondo hanno ridisegnato il paesaggio del pop: quelle della musica urban, un genere dirompente, fluido e caleidoscopico che riunisce in sé diversi elementi. La produzione, firmata da Crookers, evoca scenari futuristici, richiamando allo stesso tempo gli anni '80 e l'electropop contemporaneo. (ANSA).