Musica: in radio 'Divano letto', la hit in tempo di pandemia

ROMA, 08 MAG - Un duo anonimo, e una nuova hit che unisce la poetica all'elettronica, con un raffinato retrogusto pop. E' già in radio 'Divano letto', il singolo delle Luci da Labbra, la formazione misteriosa che al momento mantiene l'anonimato, nata dall'incontro di due dj/producer con all'attivo diverse collaborazioni e una carriera live fatta di concerti in club e kermesse. Nel 2019 è uscito il loro primo singolo 'L'amore è una Hit'. Hanno suonato sui palchi di alcuni festival italiani come il Core Festival di Treviso, il Ralf in Bikini di Rimini, il Sounds Best Summer Festival a Frosinone come supporter di Fedez, al Riverock Festival con gli Ex Otago e al Radical Sheep Music Fest aprendo a Giorgio Poi. "In un momento come questo in cui siamo rimasti a casa - raccontano le Luci da Labbra - abbiamo pensato di fare anche noi la nostra parte. La casa diventa un posto dove, mai come ora, dobbiamo avere la giusta serenità e comfort. Vogliamo ringraziare con questo brano, l'elemento che supporta il peso delle nostre giornate, ma troppo spesso viene dato per scontato: il divano letto. "Divano letto'', è la nostra risposta ironica a questa situazione assurda''. Il singolo, disponibile sulle piattaforme streaming e negli store di musica digitale, è stato selezionato in questi giorni nella playlist Scuola Indie di Spotify. (ANSA).