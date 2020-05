Liam Gallagher, il 12 giugno esce album live Mtv unplugged

ROMA, 07 MAG - La scorsa estate Liam Gallagher si è aggiunto alla lista di superstar che hanno registrato l'ormai celebre Mtv Unplugged, come Paul McCartney, Page e Plant, i Nirvana e molti altri. Dopo non essere riuscito a partecipare alla sessione che gli Oasis avevano registrato nel 1996 a causa di una malattia, il concerto registrato alla City Hall di Hull riempie un vuoto. Il 12 giugno esce così l'album live Mtv Unplugged dello show. "Sono onorato di essere parte del leggendario Mtv Unplugged - ha commentato Liam -, è stata un'esperienza incredibile e il pubblico di Hull è stato fantastico, così come il suono nella sala. Spero che l'album vi piaccia". Alcuni dei brani più famosi della carriera solista di Liam, come Once o Now that I've found you, assumono ancora più profondità eseguiti in questa formazione acustica, con la sua inconfondibile voce che gioca con quelle di 3 coristi e con l'arrangiamento di archi dei 24 membri della Urban Soul Orchestra. Il chitarrista degli Oasis Bonehead si unisce a lui nei brani Some Might Say, Stand By Me, Cast No Shadow e in Sad Song, brano del'album Definitely Maybe cantata per la prima volta da Liam. Lo show si conclude con una della canzoni più amate di sempre degli Oasis: Champagne Supernova. (ANSA).